بلقيس تستعدّ لحفل فني يجمعها بمحمد عساف وسيف نبيل

تستعد الفنانة بلقيس لإحياء حفل ثلاثي، يجمعها بالفنان العراقي سيف نبيل، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

حيث قامت الفنانة الإماراتي بمشاركة الصورة، التي نشرها منظم الحفل ماهر خوخجي، عبر حسابه في انستغرام، وظهر فيها النجوم الثلاثة، والتي علّق عليها بالقول: احجز تذكرتك لأكبر حفل في الصيف.

وعلّقت بلقيس على المنشور بالقول: سبوتي لايت، في إشارة منها إلى اسم الشركة المنظمة للحفل، تقدم حفلاً مشتركاً يجمع بلقيس ومحمد عساف، وسيف نبيل.

وعبّر عشّاق النجمة الإماراتية عن شوقهم لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحفل، الذي يُقام وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أنّ بلقيس أثارت جدلاً، في الفترة الأخيرة بعد صدور بيان من نقابة المهن التمثيلية بمنعها من الغناء في مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية