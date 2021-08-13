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ألمانية تحقن آلاف الأشخاص بمحلول ملحي عوضًا عن لقاح كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدمت ممرضة ألمانية لم تكشف هويتها على حقن أكثر من ثمانية آلاف شخص بمحلول ملحي عوضًا عن لقاح “كورونا”، بسبب مناهضتها له.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ الممرضة تعمل لدى الصليب الأحمر في مركز تطعيم فريزلاند شمال ألمانيا، وإنّ المحلول الذي قدمته لجميع الأشخاص غير ضار.

وناشد عضو المجلس الملحي سفين أمبروسيني الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منها، مراجعة المركز؛ من أجل الحصول على الجرعة الحقيقية من لقاح كورونا.

من جهةٍ أخرى، أكدّت الشرطة اعتقال الممرضة التي لم تكشف هويتها، وقالت إنّها تحقق معها حول الأسباب التي دفعتها للقيام بهذا الأمر، مؤكدة، في الوقت ذاته، وجود دلائل على أنّ الممرضة قامت بهذا الأمر لعدم موافقتها على لقاحات “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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