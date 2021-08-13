ألمانية تحقن آلاف الأشخاص بمحلول ملحي عوضًا عن لقاح كورونا

أقدمت ممرضة ألمانية لم تكشف هويتها على حقن أكثر من ثمانية آلاف شخص بمحلول ملحي عوضًا عن لقاح “كورونا”، بسبب مناهضتها له.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ الممرضة تعمل لدى الصليب الأحمر في مركز تطعيم فريزلاند شمال ألمانيا، وإنّ المحلول الذي قدمته لجميع الأشخاص غير ضار.

وناشد عضو المجلس الملحي سفين أمبروسيني الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منها، مراجعة المركز؛ من أجل الحصول على الجرعة الحقيقية من لقاح كورونا.

من جهةٍ أخرى، أكدّت الشرطة اعتقال الممرضة التي لم تكشف هويتها، وقالت إنّها تحقق معها حول الأسباب التي دفعتها للقيام بهذا الأمر، مؤكدة، في الوقت ذاته، وجود دلائل على أنّ الممرضة قامت بهذا الأمر لعدم موافقتها على لقاحات “كورونا”.

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