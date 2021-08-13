أمير كرارة يشوق الجمهور لفيلم موسى

شوق الفنان المصري أمير كرارة الجمهور لفيلم موسى للمخرج بيتر ميمي وذلك من خلال منشور له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا النجم المصري الجمهور للاستعداد لعالم سينمائي عربي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها المخرج والتي نجحت في تحويل حلمه لحقيقة.

وقال أمير كرارة إنّه لم يأخذ موضوع الفيلم على محمل الجد عندما كلّمه أمير ميمي عنه لأول مرة.

واختتم منشوره بالقول استعدوا لملاك الموت ليفل تاني للوحش، مؤكداً بأنّ الفيلم سيكون بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وفيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كلّ من كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، إياد نصار وغيرهم، وإنتاج سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية.

يشار إلى أنّ فيلم موسى سيكون أول فيلم عربي تستخدم فيه تقنيات الغرافيكس العالمية.

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