بريطاني يعيش في خيمة لأكثر من 500 يوم لسبب إنساني

في إطار سعيه لجمع أموال لمساعدة مرضى السرطان عاش الطفل البريطاني ماكس ووسي في خيمة في حديقة منزله لأكثر من 500 يوم.

وكان الطفل البالغ من العمر 11 عاماً قد بدأ التخييم يوم 27 مارس 2020 لكي يخلد ذكرى صديقه ريك أبوت الذي توفي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وقال ماكس إنّ هدفه الأساسي من هذا التخييم جمع الأموال وتقديمها لجمعية نورث ديفون هوسبيس الخيرية التي تدعم مرضى السرطان.

وأشار الطفل لأنّه كان يهدف لجمع 100 جنيه أسترليني، لكنّ التبرعات التي وصلت إليه جعلته يجمع 884 ألف دولار أمريكي.

وعبّر ماكس عن سعادته بالعيش في خيمة في الهواء الطلق، وأكدّ استمراره بهذا الأمر لتحقيق المزيد من الأموال.

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