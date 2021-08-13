HP تطلق حاسوب مكتبي بــ “شاشة دوارة”

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن حاسوب مكتبي مميز بشاشة دوارة أطلقت عليه Chromebase AIO… وسينبض بداخل هذا الجهاز معالجات Intel Pentium Gold أو Core i3 من الجيل العاشر، ونظام تشغيل Chrome OS.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة مقاس 21.5 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، قابلة للتحكم باللمس، وستضم الشاشة كاميرا ويب بدقة 5 ميغا بيكسل.

وتتميز القاعدة التي وضعت عليها الشاشة بتصميمها المميز الذي يساعد المستخدم على تدوير الشاشة في كافة الاتجاهات، وستضم الشاشة مكبري صوت بقوة 5 واط لكل مكبر، زر طاقة رئيسي، ومنفذي USB-C، ومنفذ USB-A، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4 و16 غيغا بايت.

وألحقت الشركة الأمريكية بهذا الحاسوب فأرة لاسلكية، لوحة مفاتيح، بلوتوث، بالإضافة لمجموعة من الكابلات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر هذا الجهاز ولا عن موعد طرحه في الأسواق.

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