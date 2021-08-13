دراسة جديدة المشي يوميا يقلل احتمال الوفاة المبكرة

أظهرت دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب دور المشي الوفي في تقليل احتمال الوفاة المبكرة.

وشملت الدراسة مجموعة من الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 63 و72 عاماً حيث تم تقييم متوسط النشاط البدني الأسبوعي وذلك من خلال طرح الأسئلة حول المشي، ركوب الدراجات، الجري، تدريب الأثقال والسباحة.

بالإضافة لمجموعة من الأشخاص الذي سبقت إصابتهم بالسكتة الدماغية، وأظهرت الدراسة بأنّ 15% من الأشخاص المتوفين من مجموعة الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية كانوا قد مارسوا المشي لأكثر من 3 ساعات أسبوعياً، مقارنة ب33% بالنسبة للأشخاص الذي مارسوا المشي لمدة أقل من هذا المعدل.

في حين بلغت نسبة الوفيات في المجموعة الأخرى 4% بالنسبة للأشخاص الذين مارسوا المشي لأكثر من 3 ساعات، وارتفعت النسبة ل8% بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يمشون أقل من هذا المعدل.

ودعا الباحثون الناس لممارسة النشاط البدني بشكلٍ مستمر لوقاية أنفسهم من الوفاة المفاجئة.

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