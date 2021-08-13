غوغل تطلق تحديث جديد لنظام Wear OS

أطلقت شركة غوغل الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام Wear OS المخصص للساعات الذكية جلب مجموعة من الميزات.. ويتميز الإصدار الجديد بتحديث تطبيق الرسائل في نظام التشغيل، ووصول خدمة Google Play لعدد أكبر من الدول حيث ستصل ل16 دولة جديدة أبرزها البرازيل وأمريكا بالإضافة لدعم تشغيل YouTube Music خارج نطاق الإنترنت.

وسيضم التحديث الجديد عدد من التطبيقات التي تدعم أدوات جديدة تفيد المستخدمين، بالإضافة لدعم تطبيق الرسائل ميزة الرد على الرسائل المستلمة.

وسيحتوي التحديث على مجموعة من الأدوات كنمط الهدوء، تتبع النوم، ودعم نمط Spotify وغيرها من التحديثات.

يذكر أنّ غوغل أكدّت بأنّ التحديث الجديد سيصل لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، وسيكون بإمكان المستخدم تحديث النظام الخاص بساعته بشكلٍ يدوي.

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