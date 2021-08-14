بعد استقلالها عن هواوي – هونر تطلق سلسلة هواتفها الرائدة Honor Magic 3

بمجرد استقلال شركة هونر – Honor عن شركة هواوي العام الماضي، استطاعت العلامة التجارية الفرعية أن تستعيد علاقتها الجيدة مع الشركات العالمية الأمريكية أمثال جوجل وكوالكم وبالفعل أطلقت هواتف سلسلة هونر 50 – Honor 50 الموجهة لمستخدمي الفئة المتوسطة. ولكننا الآن بشكل رسمي أمام سلسلة Honor Magic 3 وهي أولى الهواتف الرائدة للشركة التي ستتمتع بجميع خدمات جوجل.

نحن أمام ثلاثة هواتف جديدة على شكل Honor Magic 3 و Honor Magic 3 Pro و Honor Magic 3 Pro Plus وثلاثتهم يشتركون في عدد كبير من المزايا والخصائص مثل شاشة OLED منحنية قياس 6.67 بوصة ومعدل تحديث سرعته 120Hz وبطارية ضخمة سعتها 4600 ميللي أمبير وتقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 66 واط ودعم لجميع خدمات جوجل وواجهة مستخدم Magic UI 5.

أعلى هواتف السلسلة هو Honor Magic 3 Pro Plus

هذا هو “وحش” شركة هونر الجديد الذي يتمتع بشاشة مذهلة OLED ومعدل تحديث 120Hz وهو أعلى هواتف السلسلة والذي يحتوي على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 888 Plus وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.

يحتوي الهاتف على وحدة تصوير رباعية في الخلف، والمستشعر الرئيسي طراز IMX700 من تصنيع سوني ودقته 50 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع كاميرا أحادية اللون بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا العرض الواسع بدقة 64 ميجابيكسل وفي النهاية كاميرا للتقريب البصري بمستوى x4 دقتها 64 ميجابيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابيكسل ولديها القدرة على إلغاء قفل الهاتف عن طريق مُعرف الوجه.

من ناحية مواصفات الحماية فتقول الشركة أنا أضافت طبقة حماية من نوع Nano Crystal Shield إلى شاشة الهاتف مما يجعلها قادرة على تحمل السقطات الغير مقصودة ثلاثة أضعاف تحمل أي شاشة هاتف أخر وتم تصنيف الهاتف بحماية IP68 لمقاومة الماء مما يعني أنه يمكن غمر الهاتف بالماء لمدة زمنية 30 دقيقة.

الخيار الثاني أكثر اعتدالاً وهو Honor Magic 3 Pro

هاتف Honor Magic 3 Pro يتمتع بسمات كثيرة جداً متواجدة في Pro Plus حيث يحتوي هو الأخر على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 888 Plus وشحن لاسلكي بقوة 50 واط وتصنيف IP68 ونفس الكاميرا الأمامية بالضبط.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فلديك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابيكسل وهو مستشعر IMX766 بدلاً من IMX700 وبعد ذلك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل فقط بدلاً من 64 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرا أحادية اللون فهي بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا التقريب البصري بمستوى x3.5 بدقة 64 ميجابيكسل أيضاً.

أرخص هواتف السلسلة هو Honor Magic 3

هذه المرة تم الاكتفاء بشريحة سناب دراجون Snapdragon 888 القياسية ولا يوجد تدعيم للشحن اللاسلكي وعدم وجود كاميرا ثلاثية الأبعاد ToF في المقدمة وتم تصنيف الهاتف بحماية IP54 بدلاً من IP68 مما يجعله قادر على مقاومة رذاذ الماء فقط.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهنا ستجد مستشعر رئيسي IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابيكسل.

لا تزال الشاشة قياسها 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120Hz بلوحة عرض مذهلة OLED وكاميرا لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميجابيكسل وشحن سلكي فائق السرعة بقوة 66 واط وبطارية سعتها 4600 ميللي أمبير.