علماء آثار يعثرون على هيكل يتوقّع أنّه لحصان طروادة

عثر علماء الآثار أتراك، أثناء تنقيبهم عن الآثار في موقع مدينة طروادة الواقع على تلال هيسارليك، على هيكل خشبي يعتقد أنّه حصان طروادة.

وقال العلماء إنّهم اكتشفوا عشرات من ألواح التنوب والعوارض التي يصل طولها لحوالي 15 مترًا مجمعة بشكل غريب داخل مدينة طروادة، مما يزيد من احتمالية كون حصان طروادة حقيقةً وليس خيالاً.

وأشارت اختبارات التاريخ الكربوني والتحليلات إلى أنّ عمر القطع الخشبية يعود للقرنيْن الثاني أو الـ 11 قبل الميلاد، وأكدّت أنّ هذه القطع تتطابق مع الوصف المذكور في مصادر عدة لحصان طروادة.

يذكر أنّ عددًا كبيرًا من علماء الآثار والمؤرخين يُشكّكون بحقيقة حصان طروادة، رغم اعترافهم بقيام الحرب بين المدينة والإغريق.

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