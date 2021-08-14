مصطفى قمر يستعدّ لطرح 3 أغنيات جديدة

شوّق الفنان المصري مصطفى قمر عُشّاقه للأغاني الجديدة، التي سيطرحها خلال الفترة القادمة، حيث أكدّ من خلال منشور على انستجرام، استعداده لطرح ثلاث أغنيات جديدة.

وقال مصطفى قمر إنّه سيبدأ هذه الأغنيات بطرح أغنية “أنا”، في الأسبوع القادم، على أن يقوم بعدها بطرح أغنية “ضحكتك موصوفة”، وأغنية “وجع الفراق”.

ولم يكشف النجم المصري عن الملحنين والشعراء الذين تعاون معهم في الأغنيات الجديدة.

وكان النجم المصري قد شارك كضيف شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ظهر بشخصيته الحقيقة وحظيت مشاركته بإعجاب متابعي الفيلم الذين أثنوا على دوره في الفيلم، الذي أخرجه أحمد الجندي، وكتبه أيمن وتار، وشاركت فيه نخبة من النجوم أمثال كريم عبد العزيز، بيومي فؤاد وماجد الكدواني.

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