خدمة ديزني بلس تحقق إنجازًا جديدًا وتصل إلى 116 مليون مشترك

نجحت خدمة ديزني بلس في كسر جميع التوقعات بعدما وصلت إلى 116 مليون مشترك، مع نهاية شهر يوليو الماضي.

فرغم زيادة سعر اشتراكها بمقدار دولار واحد؛ نجحت شبكة البث العالمية في الحصول على 12,4 مليون مشترك بنمو قُدِرَ بـ46% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020.

وكان المحللون قد توقّعوا، في فترةٍ سابقة، زيادة عدد المشتركين إلى 112,4 مليون مشترك، في نهاية يوليو الماضي.

وأكدّ الخبراء أنّ مكتبة الأفلام الضخمة التي تمتلكها الشبكة، وطرحها لمجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة والحصرية كأفلام الأبطال الخارقين، ومسلسلات حرب النجوم؛ ساهم في جذب عددٍ كبيرٍ من المشتركين إليها.

يذكر أنّ “ديزني بلس” نجحت في تحقيق هذه الإنجازات رغم عدم انتشارها في أنحاء العالم كافة، حيث يقتصر انتشارها حاليًا في القارة الأمريكية، غرب أوروبا، وبعض بلدان آسيا وأفريقيا، ومن المتوقّع أن تصل إلى شرق أوروبا في العام 2022.

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