كارول سماحة تستعدّ لإطلاق أغنية باللغة الفرنسية

شوّقت النجمة اللبنانية، كارول سماحة، عشّاقها للإصدار الفرنسي من أغنيتها Bon Voyage، حيث نشرت على حسابها في تويتر تغريدة، أكدّت خلالها، أنّ الأغنية الجديدة ستُطلق يوم 15 أغسطس الجاري، على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، بعد الانتهاء من تسجيلها.

وحظيت التغريدة بتفاعلٍ كبيرٍ من قبل عُشّاقها الذين عبّروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وشوقهم للاستماع إليها.

وأغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة وكاملة خير وألحان يان بيري، وتوزيع دي جي يوسف.

يُشار إلى أنّ النسخة العربية من الأغنية طرحت على طريقة الفيديو كليب في العام الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا وملايين المشاهدات.

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