Honor تكشف عن أعلى إصدارات سلسلة Magic3

كشفت شركة Honor الصينية عن أعلى إصدارات سلسلة Magic3 والذي أطلقت عليه Magic3 Pro Plus.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 888 Plus، بتقنية IMAX، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Magic UI5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف Flex OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وستدعم الشاشة تقنية HDR 10+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بمجال 100 درجة FOV.

أما الكاميرا الخلفية؛ فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى التي ستأتي ببعد بؤري 23مم، ومستشعر للتركيز التلقائي، في حين ستأتي الكاميرات الباقية بدقة 64 ميغا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف الفاخر على بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستُطلق هاتفها الفاخر بسعر باهظ يصل إلى 1,499 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية