تطبيق فيسبوك ماسنجر – مكالمات الصوت والفيديو باتت مشفرة!

تطبيق فيسبوك ماسنجر هو أحد أشهر تطبيقات الدردشة النصية والصوتية والمرئية الآن أضاف ميزة جديدة تسمح للمستخدم بتشفير مكالمات الصوت والفيديو بالتشفير التام End to end encryption.

هذه خطوة جيدة للغاية ومرحب بها رغم أنها تأخرت كثيراً حيث تحتوي العديد من التطبيقات المنافسة عليها.

ميزة التشفير التام لمكالمات الصوت والفيديو لن تكون مفعلة بشكل افتراضي كما هو معتاد في التطبيقات الأخرى وإنما سوف يتوجب على المستخدم تفعيلها يدوياً قبل إجراء المكالمة وعلى الطرف الآخر أن يفعل الأمر ذاته.

ميزة التشفير التام في فيسبوك ماسنجر لن تعمل للمحادثات والمكالمات الجماعية، لكن فيسبوك سوف يعمل على اختبار وتطوير ذلك في الأسابيع المقبلة.

ما هي ميزة التشغير التام التي أضافها فيسبوك ماسنجر؟

ميزة التشفير التام المعروفة بـ End-to-end encryption، أي التشفير من النهاية إلى النهاية، بمعنى أن رسائل المرسل تصل إلى المستقبل مشفرة، ولا يمكن لأي طرف ثالث اعتراضها أو الإطلاع عليها، لا شركة فيسبوك ولا مقدم خدمة الإنترنت ولا شركات الاتصالات ولا أي جهة أخرى.

طبعا لن يقوم بفك هذه الرموز سوى جهاز المستقبل من خلال التطبيق نفسه، وبهذا فالخصوصية تكون أكبر من خلال هذه التقنية، ويمكن للمستخدمين الشعور بالأمان التام أثناء استخدامها.

خيارات جديدة في فيسبوك ماسنجر

بالإضافة إلى ما سبق، فقد قام فيسبوك بإضافة مزايا جديدة لتطبيق ماسنجر ومنها:

خيارات جديدة للتحكم بخاصية الرسائل المختفية Disappearing Messages وهي الرسائل التي تختفي تلقائياً بعد وقت معين. الآن الخيارات الزمنية تتراوح بين 5 ثوانٍ حتى 24 ساعة.

أيضاً يقوم فيسبوك الآن باختبار ميزة التشفير التام End to end encryption داخل الرسائل المباشرة على منصة انستاغرام. فيسبوك ليست بالشركة حسنة السمعة فيما يتعلق بالأمان والخصوصية لكن كل تلك الخطوات مرحب بها.