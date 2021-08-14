فيلم أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني الجديد سيعرض في هذا التاريخ

أكدّت الشركة المنتجة لفيلم 30 مارس الذي سيلعب بطولته النجمين أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني أنه سيعرض في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيانها إن هذا الموعد مبدئي وقابل للتغيير، لكنّها أكدّت على أنّ مخرج العمل أحمد خالد موسى انتهى من مونتاج ومكساج الفيلم.

وستدور أحداث هذا الفيلم حول حادث يقلب حياة أبطاله رأساً على عقب، ويجعلهم يدخلون بمتاهات معقدة، ويمرون بظروف صعبة.

وسيشارك في الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، إنجي المقدم، خالد الصاوي، أسماء أبو زيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، ونيللي كريم التي ستظهر في العمل كضيفة شرف.

يذكر أنّ أحمد الفيشاوي سجل أغنية للفيلم بصوت مروان موسى، وشوق الناس لها من خلال منشورٍ على إنستغرام قال فيه انتظروا أغنية 30 مارس.

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