نوال الزغبي ترفض جائزة الموريكس دور

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن رفضها جائزة الموريكس دور اللبنانية بسبب الأوضاع التي تمر بها بلادها.

حيث نشرت النجمة الذهبية تغريدةً على تويتر تقدمت من خلالها بالشكر للقائمين على الجائزة التي وصفتها بإحدى واجهات لبنان الحضارة. وأشارت نوال إلى أن تنظيمها في العاصمة بيروت وسط هذه الظروف كانت خطوة جبارة، وأكدّت عدم رغبتها في استلام الجائزة بسبب المآسي التي يمر بها الشعب اللبناني، واختتمت التغريدة بهاشتاغ لبنان ليس بخير.

يذكر أنّ النجمة الذهبية أطلقت قبل فترة أغنية جديدة بعنوان أرقص والتي كتبها لها أحمد حسن راؤول ولحنها ألفريد الأسعد، ووزعها روبير الأسعد، في حين تولى فادي حداد إخراجها.

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