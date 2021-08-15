نصائح مهمة يجب الالتزام بها قبل تقطيع البطيخ

دعت خبيرة التغذية الروسية ستارودوبوفا لغسل البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بالماء والصابون الدافئ قبل تقطيعه، لمنع انتقال الميكروبات من السطح إلى اللب عند تقطيع الثمرة.

وقالت إنّ هذه الميكروبات تسبب عدوى معوية تؤدي لاضطرابات في الجهاز الهضمي للإنسان.

كما دعت الخبيرة التي تشغل منصب كبير خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو الناس لعدم تناول البطيخ في حال لون اللب أو طعمه غير جيد، وقالت بأنّ البطيخ في هذه الحالة يكون قد فسد أثناء علمية النقل.

وأكدّت الخبيرة الروسية على أنّ تناول البطيخ بالبذور يسبب مشاكل للجهاز الهضمي، وبررت الأمر بأنّ بذور البطيخ، وبخاصة البطيخ الأصفر قاسية ويصعب هضمها.

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