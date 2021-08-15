منوعات

نفوق 550 رأس غنم في جورجيا والسبب صاعقة رعدية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدّت صاعقة ضربت منطقة نينوتسميندا الواقعة جنوبي جورجيا لنفوق قطيع من الأغنام مكون من 550 رأس.
وقال نائب رئيس البلدية بأنّه تلقى اتصالات من أحد المزارعين يبلغه بمقتل أغنامه بعدما أصيبت بصاعقة رعدية في الليل.

وعبّر عن دهشته من قدرة الصاعقة على قتل كل هذه الأغنام، وقال إنّه سيقوم بتقديم الدعم والتعويض اللازم للمزارع.
وأكدّ بأنّ البلدية سترسل فريقاً لمكان الحادث من أجل معاينة الأضرار وتحديد أسباب نفوق الأغنام بدقة، وتحديد التعويض الذي سيتم منحه للمزارع.

يذكر أنّ خسائر المزارع المنكوب بلغت حوالي 60 ألف دولار أمريكي، حيث يباع رأس الغنم الواحد في جورجيا بحوالي 110 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك