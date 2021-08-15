غوغل تضيف ميزات جديدة لتطبيق Google Meet

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Google Meet؛ قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تحديث جلب مجموعة كبيرة من الميزات.

وأضافت غوغل في هذا التحديث خيارات إضافية عدة للتحكم بالمكالمات الجماعية، حيث سيكون باستطاعة منظم المكالمة إضافة 25 شخصًا بصفة مضيفين، ليكونوا قادرين على إضافة من يرغبون للمكالمة.

وسيكون المضيفون قادرين على منع الأشخاص المجهولين من الانضمام للمكالمة، أو كتم أحد الأشخاص، أو إنهاء المكالمة في أي وقتٍ يريدونه.

وأشارت غوغل إلى أنّ الميزات الجديدة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، ولن تكون حصريًا لمستخدمي Google Workspace.

يُذكر أنّ غوغل ستوفر الميزات الجديدة لمستخدمي نظام أندرويد يوم 16 أغسطس الجاري، في حين سيحصل مستخدمو نظام أي أو إس على هذه الميزات يوم 30 أغسطس الجاري.

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