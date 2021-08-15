ظهور هاتف سامسونج جالكسي S21 FE على موقع Bluetooth SIG وتلميحات حول موعد الإطلاق

جميعنا يعلم بأن شركة سامسونج تعمل منذ فترة طويلة على هاتف سامسونج جالكسي S21 FE لكي يستكمل النجاح الباهر الذي حققه خليفته السابق “جالكسي S20 FE”، ولحسن الحظ أن الهاتف الجديد ظهر على الإنترنت بالأمس عبر موقع Bluetooth SIG ولدينا بعض المعلومات – وإن كانت قليلة – التي نود أن نشاركها معكم.

جدير بالذكر أن هاتف جالكسي S21 FE ظهر في ملفين مختلفين على الموقع ويمكنكم الاطلاع عليها من هنا وهنا. وذكرت تلك الملفات أن هاتف جالكسي S21 FE يحمل الاسم الرمزي ورقم طراز SM-G990 مع دعم Bluetooth 5.0 وهو أمر متوقع نظراً لأن أحدث هواتف سامسونج تأتي بالفعل مع نفس إصدار البلوتوث.

الشيء الوحيد الذي لفت انتباهنا ناحيته هو أن هناك طراز منهما يدعم بطاقتي SIM ونحن نعتقد هذا الأمر لأن رقم طراز الهاتف هو SM-G990B_DS وبطبيعة الحال شركة سامسونج تستخدم دائماً لاحقة “DS” في اسم طراز أي هاتف ثنائي الشريحة.

هذا هو كل شيء تقريباً، لا يمكننا استخلاص أي معلومات تشكل أي أهمية من خلال ملفات الإيداع المتواجدة على موقع Bluetooth SIG ولكن الشيء الغريب في الأمر أنه تم إيداع ملفات الهاتف في نفس زمن إيداع ملفات هواتف سامسونج القابلة للطي “جالكسي Z Flip 3 وجالكسي Z Fold 3 وساعة سامسونج الذكية جالكسي Watch 4”

هذا يعني أنه ربما كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي S21 FE خلال حدث سامسونج جالكسي Unpacked الماضي ولكن ربما تغير هذا الأمر في اللحظات الأخيرة نتيجة بعض مشاكل في الإنتاج أو ربما لأسباب تسويقية أخرى وهي نفس الأسباب التي تداولتها بعض المصادر التقنية في كوريا الجنوبية.

لكي نكون صادقين معكم ينبغي أن نخبركم بأن إضافة ملفات إيداع الهاتف على موقع Bluetooth SIG لا تعني بالضرورة أننا حصلنا أخيراً على موعد محدد لإطلاق الهاتف، ولكن إذا عدنا قليلاً بالزمن إلى الوراء سنتذكر معكم أنه تم إيداع ملفات سلسلة جالكسي S21 معاً وتم إطلاقها خلال نفس الحدث، ونفس الشيء حدث مع سلسلة Poco F3 Pro و X3 Pro.

على كل حال هناك عدد كبير من المصادر التقنية في كوريا التي تزعم بأن هاتف جالكسي S21 FE تأخر بالفعل عن موعد إطلاقه الرسمي، ولكن نظراً لظهور الهاتف على حساب انستغرام الخاص بشركة سامسونج فهذا يعني أننا بالفعل قد نكون قريبين جداً من موعد الإطلاق.