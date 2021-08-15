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دراسة: الغناء والموسيقى يحسنان صحة مرضى الخرف

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة أمريكية نشرتها الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أهمية الغناء والعزف الموسيقي في تحسين صحة مرضى الخرف.

وقال الباحثون: إنّ ممارسة الغناء والموسيقى تعود بنتائج إيجابية على المرضى، حيث تعمل على تعزيز مهارات الإدراك، الانتباه، حل المشكلات، ومشكلات أخرى في بعض الأحيان، في حال كانت الخبرات المعرفية مقيدة لديهم.

وأشار الباحثون، إلى أن عزف الموسيقى يعمل على تحسين الحالة المزاجية للمصابين بالخرف، ويخفف من حالات التوتر والخوف والقلق والاكتئاب لديهم.

الرابطة الألمانية، دعت أهالي المصابين بهذا المرض إلى توفير الأجواء الموسيقية لهم بشكلٍ دائم لرفع معنوياتهم وتحسين حالتهم الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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