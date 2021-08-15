عن طريق الخطأ – شاومي تكشف عن جميع مواصفات هاتف ريدمي 10 قبل موعد الإعلان الرسمي

من الطبيعي أننا معتادون على رؤية بعض التسريبات هنا وهناك التي تخص الهواتف الذكية الجديدة، ولكن من النادر جداً – بل يكاد يكون من المستحيل – أن تقوم الشركة بعرض مواصفات هاتف جديد لها على صفحاتها الرسمية قبل موعد الإعلان المحدد له.

ولكن هذا هو ما فعلته شركة شاومي بالضبط مع هاتفها المنتظر والمواجه لأصحاب الميزانيات المحدودة ريدمي 10 – Redmi 10، وبالرغم من أن الشركة قامت بحذف جميع المعلومات في وقت لاحق إلا أننا كنا قادرين على معرفة جميع التفاصيل من مصادرنا الخاصة.

ألوان هاتف Redmi 10

من خلال المواصفات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية يبدو بكل وضوح أن هاتف الميزانية المحدودة الجديد يعتبر ترقية كبيرة جداً مقارنة بهاتف الجيل الماضي Redmi 9 وخاصة من ناحية المظهر والهيكل الجديد الذي يبدو وكأنه أكثر إثارة وأناقة وسيتوفر بثلاثة ألوان أساسية وهي الكربون الرمادي والأبيض الحصى والبحري الأزرق.

مواصفات الهاتف



بادئ ذي بدء يحتوي هاتف ريدمي 10 على شاشة قياسها 6.5 بوصة بمعدل تحديث 90Hz قابلة للتكيف ودقة عرض +FHD، وهذا يعني أن الشاشة ستختار مُعدلات التحديث المناسبة بناءً على شكل ونوع الاستخدام من أجل توفير عمر البطارية أو التأكد من توفير أداء سلس وقت اللزوم.

ولكي تتأكد شركة شاومي من قدرة الهاتف على تحقيق هذه المعدلات المرتفعة من عدد الإطارات “90FPS” في الألعاب الحديثة، قررت إقران الهاتف بإحدى أقوى شرائح معالجة شركة MediaTek المخصصة لهواتف الميزانية المتوسطة طراز Helio G88، جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجارام وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. لا نعلم هل ستكون هناك خيارات أخرى من ناحية سعة التخزين وذاكرة الرامات أم لا، ولكن بطبيعة الحال من السابق لأوانه معرفة هذا الشيء الآن.

بالتأكيد الألعاب وتعدد المهام والاستخدامات المُكثفة على التطبيقات الثقيلة أصبحت من أولويات مستخدمي العصر الحالي، ولهذا السبب يحتوي هاتف ريدمي 10 على بطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن بقوة 18 واط فقط ولكن سيتم بيع الهاتف بشاحن مُرفق في العلبة بقوة 22.5 واط.

وحدة التصوير الخلفية عبارة عن نظام رباعي، عدسة الكاميرا الأساسية أصبحت تعمل من خلال مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل وهي ترقية كبيرة جداً مقارنة بمستشعر هاتف ريدمي 9 والذي واجه عدد لا حصر له من الشكاوى بسبب ضعف كفاءته وقلة حيلته أثناء التصوير في الإضاءات المنخفضة.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو مخصصة أخرى بدقة 2 ميجابيكسل وأخيراً هناك مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل. بالنسبة لكاميرا السيلفي الأمامية فيبدو أن شاومي اكتفت هذه المرة بعدسة ذات دقة 8 ميجابيكسل.