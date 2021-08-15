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غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل ملحم بركات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفل محرك البحث غوغل بذكرى ميلاد الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، وذلك من خلال وضع صورته الشخصية على واجهة محرك البحث الشهير.

وظهرت صورة المغني والملحن الراحل يوم 15 أغسطس الذي يصادف ميلاد الفنان، الذي قدم للموسيقى العربية واللبنانية مجموعة من الأغاني والألحان الرائعة.

ويعد بركات المولود عام 1942 واحداً من أهم الفنانين في العالم العربي، حيث لمعت موهبته منذ الطفولة وذلك من خلال مشاركته في حفلات المدرسة، قبل أن يدرس الغناء الشرقي والعزف على العود.

ولحن الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية لعدد كبير من الفنانين اللبنانيين أمثال وديع الصافي، سميرة توفيق، ماجدة الرومي، صباح، وغيرهم من النجوم، بالإضافة لتقديمه مجموعة كبيرة من الأغاني أبرزها أغنية ظهور القمر.

يذكر أنّ الفنان اللبناني توفي يوم 28 أكتوبر 2016 عن عمرٍ يناهز 74 عاماً بعد معاناةٍ مع المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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