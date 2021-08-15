أمل عرفة تنضم لمسلسل عن سرطان الثدي

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عن انضمامها لمسلسل قصير جديد من 8 حلقات يتحدث عن نساء مصابات بسرطان الثدي.

وستلعب النجمة السورية في هذا المسلسل دور امرأة مصابة بهذا المرض، وتبحث عن علاجٍ له.

وأكدّت أمل عرفة بأنّ مدة الحلقة ستكون 20 دقيقة، وبأنّها صورت بعض المشاهد مع النجمة كاريس بشار التي ستلعب أحد أدوار البطولة في المسلسل، مشيرةً إلى أنّ العمل يهدف لتوعية النساء حول هذا المرض.

يذكر أنّ النجمة السورية تستعد حالياً لتصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني بعد القادم، حيث ستلعب فيه دور إخلاص شقيقة أبو العز.

يشار إلى أنّ الجزء الأول من مسلسل حارة القبة حقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية في العالم العربي.

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