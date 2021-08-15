فتى بريطاني يبتكر “مبادرة غريبة” لحماية الطبيعة

في إطار سعيه لحماية الطبيعة، قرر الفتى البريطاني “جودي ووكر”، السير من شمال إنجلترا إلى العاصمة لندن، من أجل التشجيع على فرض رسم عن الانبعاثات الكربونية.

وبدأ “ووكر” البالغ من العمر 11 عاماً رحلته من بلدته في منطقة “هبدن بريدج” في “يوركشير”، باتجاه مقر البرلمان البريطاني الواقع في لندن، ليقطع بذلك مسافة 210 ميلاً سيراً على الأقدام.

وقال الفتى البريطاني، إنّه يسير يومياً رفقة أحد أصدقائه أو أحد أفراد عائلته، وأنّه يرغب في وضع حد للتغير المناخي الحاصل في العالم، وتوقع أنّ يكون رسم الكربون أحد الحلول الناجحة في هذا المجال.

ويسعى “ووكر” للحصول على 100 ألف توقيع من أجل تقديم التماس للبرلمان البريطاني، لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون.

يُذكر أنّ “جودي ووكر” نجح في الحصول على حوالي 57 ألف توقيع، ويحتاج لحوالي 43 ألف لكي يدرس البرلمان البريطاني التماسه.

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