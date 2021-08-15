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“فيسبوك” تضيف ميزة مهمة لتطبيق ماسنجر

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة فيسبوك الأمريكية، خاصية التشفير الكامل للمكالمات الصوتية والمرئية في تطبيق ماسنجر.

وستفسح الميزة الجديدة المجال للمستخدمين لتشفير مكالماتهم الصوتية ومكالمات الفيديو من البداية إلى النهاية، ولن يكون هناك إمكانية لاطّلاع أحد عليها، بما في ذلك الشركة المشغلة “فيس بوك”.

وتهدف الشركة من خلال هذه الميزة، لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين للتطبيق، ومنافسة التطبيقات التابعة للشركات الأخرى والتي توفر ميزة التشفير الكامل للبيانات كزوم، فيس تايم، سيغنل وتيليجرام.

وكانت “فيس بوك” قد أطلقت في الفترة الماضية مجموعة من التحديثات، من شأنها حماية الأطفال والمراهقين ومنع استغلالهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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