تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مميزة للاستخدام اليومي وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق You Record Pro لتسجيل الصوت بجودة عالية

تطبيق مميز يتيح لك تسجيل المحاضرات واللقاءات صوتياً وكذلك التدوين الصوتي وكل ما ترغب في تسجيله بجودة عالية وبأقل قدر ممكن من التشويش، يعمل التطبيق على الايفون والايباد وساعة ابل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Countdowns – عداد الأيام

هو تطبيق مميز يتيح لك معرفة عدد الأيام المتبقية حتى مجيء حدث معين، وتذكيرك به، مع إمكانية ترتيب المواعيد في صورة تصنيفات مختلفة، التطبيق يتمتع بواجهة استخدام سهلة مع دعم الوضع الليلي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Secret Notes – احتفظ بالمذكرات بسرية

هو تطبيق يساعدك على الاحتفاظ بالمذاكرات والمدونات بسرية تامة بعيداً عن أعين المتطفلين، حيث يتيح لك حماية محتوي التطبيق باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID أو من خلال كلمة مرور.



السعر : مجاني

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تطبيق FE File Explorer – مدير ملفات

هو مدير ملفات يتيح لك العديد من الخيارات حيث يدعم فتح وتشغيل العديد من الملفات سواء الملفات المكتبية أو ملفات الفيديو والصوت كما يدعم خصائص أخرى مثل نقل الصور والملفات بين أجهزة ابل ومن وإلى الحاسوب.



السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Copy My Data لنقل الأسماء والصور بسهولة

يتيح هذا التطبيق إمكانية نقل جهات الاتصال والصور دفعة واحدة من هاتف ايفون لآخر من خلال شبكة الوايفاي، لإتمام ذلك يجب أن يكون الجهازان متصلين بنفس شبكة الوايفاي.



السعر : مجاني

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تطبيق طليق لتعلم اللغات

هو تطبيق بصناعة عربية يتيح لك تعلم 9 لغات مختلفة منها الإنجليزية والعربية والأسبانية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والروسية. يتيح التطبيق تواصل مباشر مع الأساتذة المتخصصين في اللغة، وغرف دردشة صوتية وكتابية للتمرين على ممارسة هذه اللغات بطريقة عملية.

السعر : مجاني