سماعة جديدة من “رازر” بميزة إلغاء الضوضاء

أزاحت شركة “رازر” الأمريكية الستار عن سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء، أطلقت عليها اسم “هامرهيد”.

وستأتي السماعة بتصميم جديد مع إضاءة “أر جي بي” في الشعار الموجود على جانب السماعة، ويمكن للمستخدم التحكم في الإضاءة من خلال تطبيق “رازر أوديو”.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على إلغاء الضوضاء النشطة من خلال تقنية “أي إن سي”، حيث تقوم الميكرفونات الموجودة فيها بحجب الضوضاء المزعجة أثناء الاستماع للموسيقى، وبزمن استجابة يصل إلى 60 مللي في الثانية.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 4.5 ساعة في حال تم تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء، و6.5 ساعة بدونها، بالإضافة لاحتوائها على علبة شحن تشحن البطارية لـ 4 مرات.

يُذكر أنّ “رازر” لم تكشف عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية، أو سعرها النهائي.

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