الحرائق تلتهم شجرة يونانية عمرها 2500 عام

أكدت السلطات اليونانية احتراق شجرة في جزيرة إيفا اليونانية يبلغ عمرها 2500 عام، بسبب الحرائق التي ضربت البلاد في الأسابيع الماضية.

وقالت السلطات المختصة: إنّ الشجرة تقع في بستان الزيتون في روفيا، وكانت رمزاً للمناظر الطبيعية التي ذكرها الجغرافي والفيلسوف “سترابو” في كتاباته.

وأوضحت أنّ قُطر جذع الشجرة الكبيرة يتّسع لعشرة أشخاص معاً، وأنّها كانت تُعطي ثمار زيتون بكميات كبيرة.

وعبّر عدد كبير من رواد مواقع الإنترنت عن حزنهم لخسارة الشجرة القديمة، قائلين إنّ اليونانيين خسروا إحدى أهم الرموز الأثرية.

يُذكر أنّ موجة الحر التي ضربت اليونان خلال الفترة الماضية، أدّت لنشوب حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.

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