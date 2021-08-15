السجن 3 سنوات ونصف لبريطاني باع مُسنّة لقاحاً مُزيّفًا

أصدرت محكمة بريطانية حُكماً بسجن المواطن “ديفيد تشامبرز” بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة الاحتيال على مُسنّة ومنحها لقاحاً مزيفاً لكورونا.

وقام “تشامبرز” البالغ من العمر 33 عاماً بالنصب على مُسنّة تبلغ من العمر 92 عاماً، حيث قام في 30 ديسمبر الماضي بإيهامها بأنّه عضو خدمة الصحة العامة، وطلب منها مبلغ 140 جنيه إسترليني مقابل لقاح كورونا، وقال لها إنّها سترد المبلغ من خدمة الصحة العامة.

وبعد عدّة أيام عاد لمنزل السيدة الواقع في منطقة “سوربيتون” جنوبي غرب لندن، وطلب منها 100 جنيه، ما جعل المُسنّة تشك في الأمر، ودفعها لتقدم بلاغاً ضدّه.

من جانبها عبّرت قاضية محكمة “كينجستون” عن غضبها من هذا التصرف، وقالت إنّ النصب على المُسنين ومنحهم لقاحاً مُزيّفاً أمر غير مقبول.

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