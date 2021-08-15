دراسة أمريكية: دخان الحرائق يزيد إصابات كورونا

أظهرت دراسة أمريكية جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة هارفارد، وجود صلة ما بين حرائق الغابات وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الباحثون: إنّ 20% من حالات الإصابات بالفيروس، في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن كانت مرتبطة بحرائق الغابات التي ضربت المنطقة.

الباحثون برَّروا الأمر، بأنّ تلوث الهواء يساهم في زيادة عدد الإصابات بالفيروس سريع الانتشار، وأبدوا قلقهم من هذا الأمر خاصةً مع انتشار حرائق الغابات في مناطق واسعة من العالم.

وأوضحت الدراسة: تلوث الهواء الناجم عن الحرائق يجعل البشر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة، وهذا بدوره يزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أنّ مناطق من إيطاليا واليونان وأمريكا، وكندا، وتونس والجزائر شهدت خلال الفترة الماضية حرائق ضخمة أتت على آلاف الهكتارات من الغابات.

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