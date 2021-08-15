كورونا يدفع “رجل الكهف” الصربي للخروج من عزلته

دفع فيروس كورونا، المواطن الصربي “بانتا بيتروفيك” الملقب برجل الكهف لمغادرة كهفه وقطع عزلته من أجل الحصول على جرعات اللقاح.

وكان الرجل البالغ من العمر 70 عاماً قد سمع بانتشار المرض عندما نزل من كهفه للمدينة، العام الماضي من أجل التزود ببعض الحاجيات.

وأكدّ العامل المتقاعد بأنّه حصل على جرعتين من لقاح كورونا، ويسعى للحصول على الجرعة التعزيزية رغم عيشه بعيداً عن البشر في منطقة وعرة، حيث يصعب تسلق المنطقة المحيطة بكهفه.

ودعا “بانتا بيتروفيك” الشعب الصربي للحصول على جرعات لقاح كورونا لوقاية أنفسهم من الوباء السريع الانتشار.

يشار إلى أنّ رجل الكهف الصربي يعيش في الكهف رفقة حيوانات الماعز، القطط، الدجاج، وكلب، وذلك بعدما قرر الابتعاد عن العالم البشر، وتبرعه بكافة أملاكه للمساهمة في بناء الجسور الصغيرة في مدينته.

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