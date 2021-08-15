جديد سيغنال ميزة الرسائل المختفية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سينغال قامت الشركة المشرفة على التطبيق بإضافة ميزة جديدة، تتيح للمستخدم تحديد مدة لجميع الرسائل المخفية بشكلٍ مسبق، بعدما كان يجب عليه تحديده بشكلٍ يدوي.

وقال القائمون على التطبيق في تغريدة على تويتر: إنّ الهدف الأساسي من هذه الميزة خفض مساحة التخزين المستهلكة والحد من الحجم الكبير لبيانات المحادثات الموجودة على الجهاز.

وأكد المسؤولون إمكانية ضبط الميزة الجديدة لتعمل مع دردشة الملاحظات الشخصية، مشيرين إلى أن هذه الميزة لا تضمن الخاصية المُطلقة، حيث يمكن للمستقبل أخذ لقطة شاشة للمحادثة قبل حذف الرسائل.

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