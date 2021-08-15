أحمد حلمي يعود للسينما من بوابة فيلم “إكس”

أكد الممثل المصري أحمد حلمي استعداده لتصوير مشاهده ضمن فيلم ” إكس”، الذي سيعود من خلاله إلى عالم السينما.

وسيبدأ النجم المصري تصوير مشاهده في الفيلم الكوميدي بنهاية شهر أغسطس الجاري، في الديكور الذي يقوم مخرج العمل محمد شاكر بمعاينته وتحضيره حالياً.

وستشارك النجمتان، روبي ونسرين أمين، حلمي في بطولة الفيلم الذي سيتم عرضه في الغالب قبل نهاية العام الجاري.

ويعدّ هذا الفيلم الأول للنجم المصري منذ آخر أفلامه “خيال مآتة”، والذي تناول قصة كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار، حيث يضم الكيان عنصراً جديداً لعب دوره أحمد حلمي من أجل القيام بسرقة بروش أم كلثوم في الستينات، قبل أن يجتمع اللصوص بعد 30 عاماً لبيعه.

وفيلم خيال مآتة من بطولة أحمد حلمي، بيومي فؤاد، حسن حسني، منة شلبي، خالد الصاوي، وإخراج خالد مرعي.

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