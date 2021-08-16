تسريبات – سامسونج تتجهز لإطلاق نسخة مُحسنة من هاتف جالكسي A52 بمعالج أقوى

في شهر مارس الماضي أطلقت شركة سامسونج واحداً من أفضل هواتف الفئة المتوسطة بسعر 500$ دولار أمريكي تقريباً “هاتف جالكسي A52 ” والذي يدعم اتصال 5G وانفرد بشاشة رائعة بلوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz وعمر بطارية ملحمي وتصنيف IP عالي لمقاومة الماء وكاميرا احترافية.

باختصار شديد هو صفقة رابحة بكل المقاييس، ولكن للأسف الشديد لدينا بعض التحفظات البسيطة بخصوص أداء الهاتف. ولكن يبدو أن شركة سامسونج تحاول إصلاح ما أفسدته مع هاتف جالكسي A52 5G من خلال الطراز الجديد التي تستعد لإطلاقه خلال وقت قريب جداً وهو سيأتي باسم جالكسي A52S.

لنعود قليلاً بالزمن لوقت إطلاق هاتف جالكسي A52، حيث اتضح لنا أنه يحتوي على معالج كوالكم سناب دراجون Snapdragon 750G والذي لم يستطيع الصمود أمام شريحة A13 Bionic وكان أقل في الأداء من هواتف أندرويد أخرى في نفس النطاق السعري.

هذا لا يعني أن لديك هاتف ضعيف – هذا في حالة كنت تمتلكه بالفعل – ولكن الفكرة هنا أنه غير مؤهل للاستخدامات المًكثفة وتعدد المهام. ومع ذلك هو لا يزال هاتف رائع في الاستخدام اليومي والأعمال الروتينية بل وقادر على تشغيل جميع الألعاب الحديثة بسهولة شديدة.

ولكن ظهرت مؤخراً بعض التسريبات على الموقع الألماني winfuture والتي تشير إلى أن شركة سامسونج تتجهز لإطلاق هاتف جديد في الفئة المتوسطة وهو هاتف جالكسي A52S والذي يحتوي على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 778G ولقد رأينا كم أن هذا المعالج الجديد يقدم أداء أكثر من رائع مع هواتف أندرويد أخرى مثل Honor P50 و Motorola Edge 20 وهو في الحقيقة أفضل من معالج Snapdragon 768G بفارق 40% تقريباً.

على كل حال يتنبأ مصدر الخبر بأن هاتف جالكسي A52S سيكون أفضل من هاتف جالكسي A52 5G بفارق بلغت نسبته 35% تقريباً. سوف يأتي الهاتف بطراز على هيئة 6 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين وستكون هناك طرازات أخرى متاحة في بعض الدول الأخرى بسعة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت.

حسب التسريب لا توجد اختلافات أخرى تستحق الانتباه. لا تزال الشاشة قياس 6.5 بوصة بلوحة عرض Super AMOLED مع ماسح لبصمة الإصبع أسفل الشاشة وبطارية بسعة 4500 ميللي أمبير ووحدة تصوير رباعية في الخلف، وتصنيف IP68 ولا توجد اختلافات جوهرية في تصميم هيكل الهاتف.