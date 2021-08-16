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بعد غيبوبة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يُطمئن جمهور النجمة المصرية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأن وائل عبد العزيز، شقيق الفنان ياسمين عبد العزيز، متابعيها عن صحتها، وقال من خلال منشورٍ، نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “هانت يا روحي هانت”، مع نشر صورة للنجمة المصرية، في إشارةٍ منه إلى تحسّن الحالة الصحية لشقيقته، التي تتلقى العلاج في سويسرا.

من جانبه، توعد زوجها أحمد العوضي الأشخاص المسؤولين عن الخطأ الطبي الذي أدخل النجمة المصرية في غيبوبة لفترة قصيرة، قبل أن تُغادر مصر نحو سويسرا لاستكمال علاجها، مؤكًدا، في الوقت ذاته، على ثقته بالقضاء المصري الذي سينظر في القضية.

يُذكر أنّ النجمة المصرية دخلت في غيبوبة بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء خضوعها لعمل جراحي قبل أسابيع عدّة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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