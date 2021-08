رجل لم يستحم بالماء منذ 1981.. والسبب “مرض نادر”

قال النيوزيلندي “روجر هايوارد” بأنّه لم يستحم منذ حوالي 40 عامًا بسبب مرض جلدي نادر أصابه.

وأوضح الرجل، البالغ من العمر 54 عامًا، بنّه يعاني من حساسية الماء، حيث يُصاب بحكة شديدة بمجرد ملامسة الماء جسده.

وأشار إلى أن معاناته مع هذا الأمر ظهرت في سن الـ14 قبل أن تصبح أكثر وضوحًا في سنّ الـ 18، حيث كان يُعاني من حكة شديدة بمجرد استحمامه؛ الأمر الذي دفعه للتخلي عن الاستحمام.

وقال روجر إنّه راجع أطباء جلدية كثيرين، واستخدم كريمات وأدوية عدّة، ولم تتحسن حالته.

وأكدّ اعتياد جسده على عدم الاستحمام، وأشار إلى أنّه يغسل الأجزاء التي تحتاج إلى تنظيف فقط.

يذكر أنّ روجر أوضح أنّه اعتاد على هذا المرض حتى نسيه بشكلٍ كامل، وكأنّه غير مصاب به

