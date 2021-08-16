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نجم سوري يغيب عن سماء حفل “الموريكس دور”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان السوري قصي خولي، اعتذاره عن حضور حفل “الموريكس دور”، الذي سيُقام في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 18 أغسطس الجاري.

وقال النجم السوري في تغريدةٍ نشرها في حسابه الرسمي في توتير، إنّ الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد العربية كلبنان، سوريا، ودول المغرب العربي؛ دفعته للاعتذار عن حضور الحفل.

وتقدّم قصي خولي بالشكر للقائمين على الحفل، على اختياره للتكريم، راجيًا أن يعمّ السلام في البلدان كافة؛ ليكون الاحتفال في جميع أن أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أنّ النجم السوري شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “عشرين عشرين”، الذي حقّق نسب مشاهدة عالية، حيث لعب دور “صافي”، الشخصية التي نالت إعجاب عشاقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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