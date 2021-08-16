سامسونج تُطلق ساعةً جديدةً.. هذه مواصفاتها

رفعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها “Galaxy Watch4”.

وستوفّر سامسونج الساعة الجديدة بنماذج من الفئة الكلاسيكية، ونماذج من الفئة العادية.

وتعمل الساعة بمعالج Exynos W920 الحديث، ومعالج رسوميات Mail-G68.

وزودت الشركة الكورية ساعتها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 1,4 بوصة، بدقة عرض 450×450 بيكسل، مقاومة للخدوش والصدمات.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 16 غيغا بايت، في حين تصل الذاكرة العشوائية إلى 1,5 غيغا بايت.

وتتميز الساعة بقدرتها على إجراء المكالمات، واحتوائها على مكبرات صوتية، وتقنيات متطورة من أجل قياس معدل ضغط الدم، ومعدلات الأكسجين، وتتبع أنماط النوم، وقياس معدلات النشاط البدني.

يذكر أنّ سامسونج لم تكشف بعد، عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية.

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