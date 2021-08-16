شركة ريلمي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الثالث يوم 18 أغسطس للإعلان عن أجهزتها الجديدة

استطاعت شركة ريلمي أن تحقق صيت واسع الشهرة خلال فترة زمنية قصيرة، ورسمياً تجاوزت نسبة مبيعاتها 100 مليون جهاز خلال 37 شهر فقط. ولهذا السبب تتجهز الشركة للاحتفال بعيد ميلادها الثالث من خلال حدث مهرجان realme Fan Festival وسوف يتم إطلاق سلسلة realme GT Master Edition، جنباً إلى جنب مع بعض أجهزة الشركة الجديدة.

موعد مهرجات حدث realme Fan Festival

سوف ينطلق حدث الإطلاق الرسمي لمهرجان realme Fan Festival يوم 18 أغسطس القادم، وبالتأكيد لن تواجه أي مشكلة إذا كنت ترغب بمراقبة الحدث عبر الإنترنت، حيث أعلنت الشركة أنه سيتم بث الحدث عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي والتي من بينها تويتر ويوتيوب وفيسبوك. ويمكنك التحقق من رابط الحدث على يوتيوب من هنا.

ما الذي نتوقع رؤيته خلال المهرجان

بالتأكيد شركة ريلمي تعلم تمام العلم ما الذي يمكن أن يجلب السعادة لمحبين الشركة والمتابعين في عام 2021. من موقعنا هذا نحن واثقين بأن الشركة أصبحت مستعدة أخيراً للإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة realme GT Master Edition، وقد علمنا من خلال التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية أن الهاتف الرائد الجديد سيقدم قيمة عالية مقابل الأداء.

توقعاتنا تشير إلى احتمالية دعم الهاتف لتقنية الشحن فائق السرعة SuperDart بقوة 65 واط، وسوف يحتوي على شريحة معالجة قوية من كوالكم – تشير الاحتمالات إلى كونها – طراز سناب دراجون Snapdragon 870. بالتأكيد هي ليست أحدث شريحة من كوالكم في عام 2021 ولكنها تقدم أداء قوي ونموذجي وقد يساعد هذا الأمر على بيع الهاتف الجديد بسعر منافس في السوق.

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شاشة الهاتف ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وبدون شكل ستكون شاشة الهاتف مذهلة تنبض بألوان حيوية وعمق لون أسود لا يمكن مجابهته. ولكن على كل حال سننتظر معكم حتى نرى بأنفسنا كل شيء على أرض الواقع.

من المحتمل أن تقوم الشركة بالإعلان عن جهاز Realme Book الذي طال انتظاره. ولكن في نفس الوقت هناك بعض الشائعات التي تؤكد على أن الشركة تستعد للإعلان عن مجموعة كاملة من المنتجات والأجهزة الحديثة التي تغطي كافة فئات المنتجات.