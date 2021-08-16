“زووم” يُضيف ميزة تجعل الدراسة عن بعد أكثر واقعية

في إطار سعيها لزيادة تركيز طلاب المدارس أثناء التعليم عن بعد؛ قامت الشركة المالكة لتطبيق زووم بإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة، أبرزها ميزة وضع التركيز.

وتساعد الميزة الجديدة على زيادة تركيز الطلاب والمحافظة على هذا التركيز أثناء الدروس؛ وذلك لأنّها ستعمل كفلتر بالنسبة للتلاميذ، وستُتيح للمدرس رؤية جميع الطلاب في الوقت نفسه، في حين لن يكون الطلاب قادرين على رؤية بعضهم البعض.

وأشار المسؤولون عن التطبيق إلى أنّ هذه الخصائص ستُساعد الطلاب على التركيز مع المعلم، لأنّها لن تجعلهم يركزون على زملائهم والأجواء المحيطة بهم.

يُذكر أنّ هذه التحديثات تأتي في وقت تزداد فيه عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، الأمر الذي يزيد من احتمال استمرار التعليم عن بعد في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية