“شاومي” تكشف عن شاحن لاسلكي بأداء قياسي

كشفت شركة شاومي الصينية عن قاعدة شحن لاسلكية بقوة شحن 100 واط، أطلقت عليها Mi.

وتأتي القاعدة الجديدة بمواصفات مشابهة للقاعدة السابقة، بالإضافة إلى حصولها على مجموعة من الترقيات في سرعة الشحن، اللون المميز للقاعدة، إلى جانب معايير الحماية والأمان.

وقالت الشركة الصينية إنّ قاعدة الشحن الجديدة ستَكون باللون الأسود، وتدعم تثبيت الهاتف أفقيًا أو رأسيًا، وتحتوي على كيبل 6A USB.

وأكدّت “شاومي” توفر القاعدة بنموذج رقم MDY-13-EL، وتوفيرها معايير أعلى من الحماية، من خلال وجود طبقة تدعم معايير التيار، وحماية قاعدة الشحن من الجهد الإضافي، وارتفاع الحرارة.

يُشار إلى أنّ “شاومي” ستُطلق قاعدة الشحن الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 92 دولارًا أمريكيًا.

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