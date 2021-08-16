لماذا لا يجب عليك تثبيت ويندوز 11 على حاسوبك الآن؟

قامت مايكروسوفت بالإعلان عن نظام تشغيل ويندوز 11 مؤخراً مع العديد من المزايا الجديدة بخلاف التحديثات الدورية لنظام ويندوز، رغم ذلك لا ننصح بالمسارعة إلى تثبيت ويندوز 11 على حاسوبك للأسباب التي سوف نسردها في هذا المقال.

ويندوز 11 لا يزال في الوضع التجريبي

ويندوز 11 الآن ليس جاهزاً للإطلاق النهائي لكافة المستخدمين وإنما هو في الوضع التجريبي Beta. النسخة التجريبية ليست موجهة بالأساس إلى المستخدم العادي وإنما للمطورين للإبلاغ عن أي مشاكل بها.



يقوم المطورون باختبار النظام وتحديد توافق البرامج الخاصة بهم مع نظام التشغيل الجديد وإبلاغ مايكروسوفت بالأخطاء والنصائح التي يرونها مناسبة، كمستخدم عادي لن تكون أبداً تجربة النظام الجديد ممتعة مع عدم الاستقرار وانهيار البرامج والأخطاء الكثيرة.

ليست كل المزايا متاحة الآن!

لا ننكر أن ويندوز 11 يضم الكثير من المزايا الرائعة الجديدة مثل الواجهة الجديدة التي تشبه نوعاً ما نظام الماك وإضافة الويدجت إلى سطح المكتب والتنقل بين التطبيقات ودمج برنامج مايكروسوفت Teams في النظام والشكل الجديد لمتجر مايكروسوفت غير ذلك.

تظل واحدة من المزايا الأساسية الجديدة في نظام ويندوز 11 إمكانية تشغيل تطبيقات الأندرويد والألعاب عليه مباشرة دون الحاجة إلى تثبيت برامج أو محاكيات إضافية.

هذه الميزة لا زالت تحت تطوير مايكروسوفت وغير متوفرة حتى الآن في Windows 11 ولا حتى في النسخة التجريبية، فلا تتفاجأ إن قمت بتثبيت النظام ولم تجدها.

لا تقع ضحية النسخ المزيفة على الإنترنت!

المزايا الجديدة والشكل الجديد لويندوز 11 خلق لدى المستخدمين رغبة عارمة وحس فضولي تجاهه مما جعل البعض لا يطيق الانتظار حتى صدور النظام رسمياً.

على الإنترنت انتشرت مواضيع وروابط تحميل لنسخ مزيفة من ويندوز 11، بعضها كان بالأساس ويندوز 10 مع بعض التعديلات الشكلية للخداع ولا حاجة لذكر أنها معظم تلك النسخ المزيفة عادةً ما تحتوي على فيروسات وبرامج خبيثة لعل أخطرها فيروس الفدية الشهير.

الحل الوحيد أمامك إن كنت تود تجربة ويندوز 11 الآن في الوضع التجريبي هو الاشتراك في برنامج مايكروسوفت Windows Insider Program والتسجيل به مجاناً وسوف يتيح لك تنزيل النسخة التجريبية من ويندوز 11.

موعد الإطلاق الرسمي والنهائي لويندوز 11 سيكون نهاية العام الجاري 2021 أو مع بدايات عام 2022 وسوف يحصل جميع مستخدمي النسخ الأصلية من ويندوز 10 على ترقية مجانية إليه فور صدوره. ( تعرف على متطلبات تشغيل ويندوز 11 ).