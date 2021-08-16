تعرف على الأجهزة المتوقع صدورها من ابل قبل نهاية 2021

الأشهر القادمة سوف تكون حافلة بالنسبة لأبل التي ستقوم بالإعلان عن مجموعة من الأجهزة المهمة وإطلاقها في الأسواق، في هذا المقال سوف نتعرف عليها استناداً إلى التقارير الصحفية الموثوقة.

هواتف ايفون 13

هذا أمر مؤكد لا شك فيه، ابل كل عام لا تتأخر عن إطلاق السلسلة الجديدة السنوية من هواتف الايفون، وفي هذا العام سيكون لدينا هواتف ايفون 13.

هواتف ايفون 13 سوف تأتي تقريباً بنفس تصميم هواتف ايفون 12 مع تحسينات داخلية تشمل تطوير المعالج والكاميرا والشاشة فضلاً عن شبكات الجيل الخامس.

الجيل السابع من ساعة ابل

الجيل السابع من ساعة ابل سوف يتم الكشف عنه بالتوازي مع الإعلان عن هواتف ايفون 13. ساعة ابل القادمة من المتوقع أن تأتي بتصميم جديد حيث ستكون الشاشة مسطحة والجوانب مستوية، أي تقريباً بنفس فلسفة التصميم التي رأيناها في هواتف ايفون 12.



ابل أيضاً سوف تحضر مزايا جديدة لمشتركي خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus لتحفيزهم على ممارسة الجري والمشي وكذلك الاسترخاء من خلال جلسات التأمل الصوتية.

سماعات AirPods 3

ابل سوف تكشف كذلك عن الجيل الثالث من سماعات الآير بودز AirPods 3 والتي سوف تشهد أول تعديل في التصميم منذ إطلاقها في عام 2016 ليشمل الجزء الداخلي في الأذن وتقليل حجم الجزء البارز للسماعة.

أجهزة الايباد الجديدة

محبو أجهزة الايباد سوف يكونون أيضاً مع موعد مع أجهزة ايباد جديدة تشمل الجيل السادس من الايباد ميني iPad Mini 6 الذي سيعمل بمعالج ابل A15 القادم، كما ستقوم ابل أيضاً بالكشف عن الجيل التاسع من جهاز الايباد الأرخص ثمناً iPad 9.

من غير المتوقع أن تعلن ابل هذا العام عن أجهزة ماك بوك بوك جديدة على أن يتم تأجيل ذلك للعام المقبل، لكن من المؤكد أن الشهور القادمة ستكون حافلة بلا شك بالنسبة لأبل ومحبو اقتناء أجهزتها المختلفة.

الأجهزة القادمة على الأغلب سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يتم إطلاقها وتوفيرها للشراء خلال الأشهر التالية حتى نهاية العام الجاري.