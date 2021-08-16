أسباب تدفعكم لعدم الإفراط في شرب الشاي المثلج

أكدّت الرابطة الألمانية للتغذية وجود تأثيرات ضارة للشاي المثلج، وأشارت إلى أنّ الإكثار منه يؤدي لحدوث مشاكل صحية.

ودعت الرابطة الألمانية المستهلكين للاطلاع على مكونات الشاي المثلج التي تكون مدّونة أسفل العبوة، وذلك لكي يتعرفوا على كمية السكر ونوع الحمض الموجود في الشاي.

وأكدّت الرابطة بأنّ الشركات المنتجة تعتمد في هذا الشاي على حمض الستريك الذي يشار له بالرمز E330 عوضاً عن حمض الليمون، وأوضحت بأنّ هذه المادة تضر بالأسنان خاصةً في حال تمت إضافتها مع كميات كبيرة من السكر.

وقالت الرابطة إنّ السكر الموجود في الشاي المثلج يجعل الشخص يشعر بالعطش، كما أنّه يزيد من السعرات الحرارية.

وأشارت إلى احتواء الشاي المثلج على الألمنيوم بكميات كبيرة الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على الجهاز العصبي، الكلى، والعظام، وطلبت من المستخدمين عدم الإفراط في شربه لوقاية أنفسهم من آثاره الضارة.

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