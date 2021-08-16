رحيل الموسيقار والموزع الموسيقي فتح الله أحمد

فُجِعَ الوسط الفني العربي والعراقي بوفاة الموسيقار والموزع الموسيقي فتح الله أحمد الذي توفي في الإمارات عن عمرٍ يناهز 64 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان صلاح فتح الله نجل الفنان الراحل قد أكدّ قبل عدّة أيام تدهور الحالة الصحية لوالده ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بالفيروس سريع الانتشار.

ويعدّ الموسيقار المولود عام 1957 واحداً من أهم الملحنين والموزعين في العالم العربي، ويعتبر أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق.

وشغل فتح الله أحمد خلال مسيرته العديد من المناصب أبرزها عميد الدراسات الموسيقية في العراق، وقائد الفرقة الموسيقية لقيصر الأغنية العربية كاظم ساهر، بالإضافة لتوزيعه العديد من الأغاني للقيصر، كما أنجز عدّة سيمفونيات للإمارات بعد استقراره فيها، ومشاركته بلجنة تحكيم برنامج الزمن الجميل.

يذكر أنّ الموسيقار الراحل انتهى من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي للوحات ملحمة جلجامش التي سيغنيها كاظم الساهر.

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