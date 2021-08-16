ثماني طرق بسيطة لتخفيض مستوى ضغط الدم

السويد – كشف الطبيب السويدي ماتس هالدين، ثماني طرق سهلة وبسيطة لتخفيض مستوى ضغط الدم.

وتشير مجلة Expressen، إلى أنه وفقا للطبيب تعتبر 140/90 ملليمتر عمود زئبق، الحدود العليا لهذا المؤشر، والمثالية هي 120/80 التي تلاحظ عادة لدى الشباب والأشخاص الأصحاء. وإذا كان هذا المؤشر بحدود 140-160/90-100 ملليمتر عمود زئبق وأعلى فيجب اتخاذ ما يلزم لتخفيضه. لأن الشخص في هذه الحالة يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، أي هو ضمن مجموعة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وعليه تناول الأدوية اللازمة.

ووفقا للدكتور هالدين، يجب إعادة هذا المؤشر المهم إلى حدوده الطبيعية، لتجنب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب والخرف وغيرها. ويكشف ثماني طرق بسيطة تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

1- ممارسة تمارين رياضية معتدلة، أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا. هذه العملية تخفض خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم. ويمكن تقسيم النشاط الحركي إلى فترات قصيرة. فمثلا يمكن التجول ثلاث مرات في اليوم مدة كل منها 10 دقائق. ويفضل استخدام السلم بدلا من المصعد، إذا كان ذلك ممكنا.

2 – يساعد عداد الخطوات في الهاتف الذكي أو سوار اللياقة البدنية، على تتبع كثافة التمارين الرياضية. وإن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم هو هدف صحي رائع.

3 – يؤثر الإجهاد سلبا في ضغط الدم. لذلك يجب أن يتعلم الشخص كيفية الاسترخاء للتخلص منه.

4- يوصي بعدم استخدام الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون بين فترة وأخرى خلال اليوم لتجنب القلق.

5 – يساعد النوم الجيد لمدة سبع ساعات على استقرار مستوى ضغط الدم.

6 – يجب أن يكون تناول الطعام منتظما، ولكن ليس بإفراط. لأن هناك علاقة بين الوزن الزائد ومستوى ضغط الدم. أي يفضل الحد من كمية الطعام، ومن الأفضل اتباع النظام الغذائي المتوسطي: تناول زيت الزيتون، الفاصوليا والعدس والأسماك والمحار والخضروات والفواكه. ويجب الحد من تناول المواد الغذائية شبه الجاهزة والمصنعة والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق ومنتجات الألبان عالية الدسم. يجب التقليل من استهلاك الملح، لأن الملح يؤثر في وظائف الكلى، وهذا بدوره يرفع من مستوى ضغط الدم.

7 – يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8 – كما يؤثر الكحول سلبا في ضغط الدم. لذلك يجب عدم الإفراط بتناول الكحول.

المصدر: نوفوستي

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