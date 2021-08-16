مزاد علني في أكتوبر لبيع 11 لوحة لبيكاسو

أعلنت دار سوذبي للمزادات عن مزاد علني في أكتوبر القادم لبيع 11 لوحة من لوحات الفنان العالمي بيكاسو التي تملكها مجموعة إم جي إم ريزورتس.

وأكدّت دار المزادات الشهيرة بأنّ المزاد سيقام يوم 23 أكتوبر القادم في فندق بلاجيو في لاس فيغاس الذي تعرض فيه اللوحات، وتوقع المسؤولون عن الدار بأن تجمع اللوحات أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون عن المزاد بأنّ اللوحات المعروضة للبيع ستشمل 5 لوحات ظلّت معروضة في قاعة الطعام في الفندق لسنوات طويلة، وأكدّ بأنّ القاعة ستستمر بعرض 12 لوحة لبيكاسو عدا اللوحات الـ11 التي سيتم بيعها.

يذكر أنّ مجموعة إم جي إم ريزورتس تضم حوالي 900 عمل فني لحوالي 200 رسام من أشهر رسامي العالم.

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