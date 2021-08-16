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مزاد علني في أكتوبر لبيع 11 لوحة لبيكاسو

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دار سوذبي للمزادات عن مزاد علني في أكتوبر القادم لبيع 11 لوحة من لوحات الفنان العالمي بيكاسو التي تملكها مجموعة إم جي إم ريزورتس.

وأكدّت دار المزادات الشهيرة بأنّ المزاد سيقام يوم 23 أكتوبر القادم في فندق بلاجيو في لاس فيغاس الذي تعرض فيه اللوحات، وتوقع المسؤولون عن الدار بأن تجمع اللوحات أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون عن المزاد بأنّ اللوحات المعروضة للبيع ستشمل 5 لوحات ظلّت معروضة في قاعة الطعام في الفندق لسنوات طويلة، وأكدّ بأنّ القاعة ستستمر بعرض 12 لوحة لبيكاسو عدا اللوحات الـ11 التي سيتم بيعها.

يذكر أنّ مجموعة إم جي إم ريزورتس تضم حوالي 900 عمل فني لحوالي 200 رسام من أشهر رسامي العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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