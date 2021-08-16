نجوى كرم تعبر عن حزنها على بلدها بتغريدة من 5 كلمات

عبّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حزنها من تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، والأحداث المؤسفة التي تحصل فيه بين الحين والآخر.

وقالت شمس الأغنية العربية في تغريدةٍ مكونة من 5 كلمات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: “وطني يا ذهب الزمان الضايع”، والتي استمدتها من أغنية لفيروز بعنوان وطني.

وكانت النجمة اللبنانية قد تقدّمت في تغريدة سابقة بتعازيها لأسر شهداء انفجار منطقة عكار الذي وقع يوم أمس وأودى بحياة 29 شخصاً وخلّف أكثر من 80 مصاباً.

يذكر أنّ شمس الأغنية العربية حققت نجاحاً مؤخراً بأغنية مغرومة 2 التي شاركها فيها النجم السوري معتصم النهار، وحصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد فترة قصيرة من طرحها.

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