سامسونج تستعد لطرح هاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح هاتفٍ جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير ستطلق عليه Galaxy A03s.

وأكدّت المصادر المقربة من الشركة بأنّ الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Helio G35 ثُماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI Core i3.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

ومن المتوقع أن تصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف ل128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد وسعر الهاتف الجديد الذي ستطرحه سامسونج بثلاثة ألوان هي الأسود، الأبيض، والأزرق.

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